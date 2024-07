Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.07.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

B293/Leingarten: Viel zu schnell und ohne Führerschein unterwegs

Mit 40 km/h zu viel auf dem Tacho war ein Mann am frühen Mittwochmorgen bei Leingarten unterwegs. Der 24-Jährige fuhr gegen 1.10 Uhr mit seinem VW auf der Bundesstraße 293 in Richtung Schwaigern, als er in der 70er-Zone durch die Polizei mit 110 km/h gemessen wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Ilsfeld-Auenstein: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Baucontainer in Auenstein auf. Zwischen Montagabend, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, machten sich die Täter an dem Container in der Straße "Hühnlesäcker" zu schaffen, öffneten ihn gewaltsam und entwendeten mehrere akkubetriebene Geräte. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell