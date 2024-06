Straelen-Sang (ots) - Im Zeitraum von Samstag (22. Juni 2024), 19:00 Uhr und Montag (24. Juni 2024), 08:00 Uhr kam es am Sanger Weg in Straelen zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter drangen in eine Lagerhalle ein und entwendeten dort, aus drei abgestellten Fahrzeugen, eine niedrige dreistellige Literanzahl an ...

