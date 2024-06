POL-EU: 39-Jährigen in Gewahrsam genommen

Zülpich (ots) - Am Mittwoch (12. Juni) entwendeten Unbekannte im Zeitraum von 1 Uhr bis 7 Uhr Sitzmöbel von einem Café in der Kölnstraße in Zülpich. Insgesamt wurden zwei Tische, mehrere Stühle aber auch zwei leere Blumenkübel von einer Außenterrasse entwendet. Die Tische und Stühle waren mit einem Drahtseil und einem Schloss untereinander gesichert, welche ebenfalls entwendet wurde. Rückfragen von ...

