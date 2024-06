POL-EU: Terrassenmöbel von Café entwendet

Bad Münstereifel (ots) - Am Dienstag (11. Juni) befuhr ein 55-jähriger Busfahrer gegen 13.20 Uhr mit einem Linienbus die Peter-Greven-Straße in Bad Münstereifel-Iversheim in Fahrtrichtung der Straße Wachendorfer Weg. An einer dort befindlichen Kreuzung fuhr der Busfahrer auf einen verkehrsbedingt wartenden 62-jährigen Wohnmobilfahrer auf. Bei der Kollision wurde ein im Bus stehender Fahrgast verletzt. Ebenso wurde der 62-jährige Wohnmobilfahrer verletzt. Rückfragen ...

