Kranenburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag (21. Juni 2024), 15:00 Uhr und Montag (25. Juni 2024), 06:55 Uhr kam es an der Grabenstraße in Kranenburg zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten die Eingangstür eines Kindergartens und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort beschädigten Sie eine weitere Tür und entwendeten einen Tresor, in welchem sich ...

mehr