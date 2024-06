Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31/Wietmarschen - Diesel aus zwei Sattelzugmaschinen entwendet - Zeugen gesucht

A31/Wietmarschen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugang zum Tank einer weißen DAF-Sattelzugmaschine und einer blauen Volvo-Sattelzugmaschine, welche an der Autobahn-Raststätte Ems Vechte Ost an der A31 parkten. Anschließend entwendeten die Täter etwa 500 Liter und 450 Liter Diesel aus den Fahrzeugen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen wird derzeit noch ermittelt. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 05908 9348115 in Verbindung zu setzen.

