Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: BAB 31

Wietmarschen - nach Unfall für mehrere Stunden gesperrt

BAB 31 / Wietmarschen (ots)

Heute Nacht kurz vor 1.00 Uhr fuhr der 26-jährige Fahrer eines Audi S7 auf der BAB 31 in Richtung Emden zwischen Lingen und Wietmarschen. Dabei kam es an seinem Fahrzeug hinten links zu einem Reifenplatzer. Infolgedessen schleuderte das Fahrzeug mehrfach in die Mittel- und Außenschutzplanken. Ein großes Trümmerfeld hinter sich lassend blieb er nachfolgend nicht mehr fahrbereit auf dem Überholfahrstreifen liegen. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Vier nachfolgende Fahrzeuge überfuhren Trümmerteile, wodurch zwei Fahrzeuge beschädigt und eine 30-Jährige leicht verletzt wurden. Zwecks Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die BAB 31 in Richtung Emden bis 3:30 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 40000,- Euro geschätzt.

