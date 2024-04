POL-ME: Motorradfahrer kollidiert mit VW Polo und wird schwer verletzt - Wülfrath - 2404047

Polizei Mettmann

Motorradfahrer kollidiert mit VW Polo und wird schwer verletzt - Wülfrath - 2404047

Mettmann (ots)

Am Freitagabend, 12. April 2024, wurde ein 64-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall an der Lindenstraße in Wülfrath schwer verletzt und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das war nach aktuellen Kenntnissen bei dem Unfall geschehen:

Gegen 20:25 Uhr fuhr ein 61 Jahre alter Wülfrather mit seinem VW Polo in Begleitung zweier weiterer Personen auf der Lindenstraße in Richtung Mettmanner Straße. Auf Höhe der Hausnummer 10 beabsichtigte er, einen vorausfahrenden Radfahrer zu überholen und fuhr dabei zum Teil auf die Gegenfahrbahn. Im selben Moment kam ein Motorradfahrer hinter einer Reihe geparkter Autos hervor. Der VW und das Motorrad der Marke Yamaha kollidierten, wodurch der Motorradfahrer zu Fall kam und schwer verletzt wurde. Zudem standen der Polo-Fahrer sowie seine beiden Beifahrer nach dem Unfall unter Schock und wurden von den eingesetzten Rettungskräften vor Ort betreut.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Motorradfahrers wurde er mittels eines alarmierten Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gebracht. Dort bestätigte sich eine zunächst angenommene Lebensgefahr glücklicherweise nicht.

Das Motorrad erlitt einen Totalschaden, zudem wurde auch der VW Polo durch die Kollision stark beschädigt und war ebenfalls nicht mehr fahrbereit.

Während der Unfallaufnahme wurde die Lindenstraße im Bereich des Unfallortes gesperrt und gegen 3:30 Uhr schließlich wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell