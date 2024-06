Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - VW Golf bei Verkehrsunfall schwer beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen

Issum-Sevelen (ots)

Am Samstag (22. Juni 2024) kam es gegen 16:00 Uhr an der Nieukerker Straße in Issum zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Frau aus Geldern befuhr mit einem dunkelblauem VW Golf die Straße in Fahrtrichtung Sevelen, als Sie aus bislang unklarer Ursache in Verlängerung eines Kurvenausgangs nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei entstand Sachschaden an mehreren Leitpfosten sowie Straßenbäumen als auch Flurschaden, während der graue VW Golf auf allen Fahrzeugseiten beschädigt wurde. Die 27-jährige Fahrerin blieb unverletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Zeugen, welche Auskunft über den Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

