Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.07.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall bei Öhringen zu. Der 40-Jährige war gegen 17.25 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Kreisstraße 2384 in Richtung Öhringen unterwegs, als er mit seiner Maschine, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Bei dem Aufprall verletzte er sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6.500 Euro geschätzt.

