POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.07.2024

Heilbronn (ots)

Wertheim: Drogenkurierin festgenommen

Am Freitag, den 5. Juli, wurde eine 27-Jährige in Wertheim festgenommen, die im Verdacht steht Handel mit Betäubungsmittel getrieben zu haben. Zuvor hatten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg die Frau und ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Autohofs in der Straße "Blättleinsäcker" einer Kontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte für einen möglichen Betäubungsmitteltransport, weshalb die Tatverdächtige und deren Peugeot durchsucht wurden. Im Rahmen der Durchsuchung konnten im Anschluss rund zwei Kilogramm Kokain im Fahrzeug der Frau aufgefunden und beschlagnahmt werden. Außerdem stellten die Polizisten unter anderem Mobiltelefone sowie Bargeld sicher. Am Folgetag wurde die 27-Jährige einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, weshalb die Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim dauern an.

