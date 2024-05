BPOL-KS: Bandsalat im Gleisbereich sorgt für Verspätung

Gießen (ots) - Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Sonntag (19.5., ca. 2:30 Uhr) ein 29-Jähriger aus Marburg. Der Mann war auf der Heimfahrt von Frankfurt am Main in Richtung der Universitätsstadt. Nach Zeugenaussagen sollen bislang Unbekannte im Bereich zwischen den Bahnhöfen Gießen und Gießen-Oswaldsgarten, die Umhängetasche des Marburgers gestohlen haben. Zur Beute gehörten unter anderem die Geldbörse ...

mehr