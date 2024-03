LPI-EF: Gewaltsame Türöffnung

Erfurt (ots) - In dieser Woche kam es in Erfurt zwei Mal zu Androhungen von Straftaten gegen die Ulrich-von-Hutten-Schule. Nach Rücksprache mit dem Schulamt wird die Polizei zu Beginn der kommenden Woche Schutzmaßnahmen an der betroffenen Schule durchführen. Eine weitere Aussetzung des Unterrichtes findet vorerst nicht statt. Die Ermittlungen der Polizei zu den Straftaten dauern weiter an. (MO) Rückfragen bitte an: ...

