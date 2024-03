Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wertvolle Münzsammlung gestohlen

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag stahl ein unbekannter Täter in Erfurt eine wertvolle Münzsammlung. Der Dieb hatte leichtes Spiel, denn der Schlüssel zur Wohnung steckte von außen im Schloss. Nachdem die Tür geöffnet wurde, durchsuchte der Langfinger mehrere Schubladen auf seinem Beutezug. Eine Münzsammlung aus vergangener Zeit im Wert von über 5.000 Euro fiel dem Unbekannten dabei in die Hände. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen Diebstahls. (MO)

