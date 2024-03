Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Vorladung

Erfurt (ots)

In Erfurt ist eine 64-jährige Frau auf ein gefälschtes Schreiben hereingefallen. Sie hatte vom Amtsgericht München eine Vorladung erhalten. Auf Rückfrage der Frau bei der aufgeführten Rufnummer gab der unbekannte Täter an, dass sie sich gegen eine Zahlung von 950 Euro von ihrem Termin entbinden lassen könne. Die 64-Jährige bezahlte die geforderte Summe. Erst nachdem ein weiteres Schreiben in ihrem Briefkasten landete, ahnte sie den Betrug und ging zur Polizei. Hierbei wurden eindeutige Fälschungsmerkmale auf dem vermeintlich behördlichen Schreiben festgestellt. Aktuell warnt das Amtsgericht München vor derartigen gefälschten Vorladungen auf der eigenen Homepage. (MO)

