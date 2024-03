Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradeigentümer gesucht!

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wurde ein Fahrrad in Erfurt an der Krämerbrücke von der Polizei aufgefunden und sichergestellt. Das Rad soll nun wieder an seinen Eigentümer herausgegeben werden. Es fehlen jedoch Hinweise zu diesem. Daher bittet die Polizei um Mithilfe. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad bzw. Trekkingbike der Marke Merida mit grüner Aufschrift. Das Modell heißt Crossway 300. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit den entsprechenden Nachweisen bzw. Kenntnissen über das Rad bei der Kriminalpolizei Erfurt (0361/5743-24602) unter der Vorgangsnummer 197120/2023 zu melden. (MO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell