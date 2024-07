Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/Ilsfeld: Sieben Autofahrer müssen in Zukunft laufen

Sieben Autofahrer waren am vergangenen Wochenende viel zu schnell auf der Autobahn 81 unterwegs. Sowohl am Samstag, zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr, als auch am Sonntag, zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr, führten Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg Geschwindigkeitsmessungen zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld durch. Bei erlaubten 100 km/h wurden am Samstagnachmittag drei Verkehrsteilnehmer mit 44, 46 und 63 km/h zu viel auf dem Tacho gemessen. Tagesschnellster war ein 25-Jähriger Opel-Fahrer. Diesen traurigen Rekord toppte am Sonntagmorgen ein ebenfalls 25-Jähriger in seinem Tesla, den er mit 90 km/h zu viel über die Autobahn lenkte. Er wird allerdings nicht der Einzige bleiben, der mit einem Fahrverbot rechnen muss. Außer ihm wurden drei weitere Pkw-Fahrer mit 45, 47 und 48 km/h Zuviel gemessen.

Wüstenrot: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Schwere Verletzungen zogen sich zwei Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstagabend bei Wüstenrot zu. Gegen 19 Uhr war eine 55-Jährige auf ihrer Kawasaki auf der Landesstraße 1066 von Löwenstein in Richtung Altlautern unterwegs, als ihr in einer Linkskurve ein 64-Jähriger auf seiner Honda auf ihrer Spur entgegenkam. Hierbei touchierte die Honda die Maschine der Frau, wodurch beide Motorradlenker stürzten. Die Kawasaki-Fahrerin wurde einen Abhang hinuntergeschleudert und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Zur Behandlung ihrer schweren Verletzungen wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-Jährige musste ebenfalls schwer verletzt von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Bretzfeld: Korpulenter BMW-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Am Samstagabend verursachte der Fahrer eines schwarzen BMWs bei Bretzfeld einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 17.30 Uhr war ein 31-Jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 2129 von Langenbeutingen kommend in Richtung Weißlensburg unterwegs, als ihm an der Kreuzung "Neudeck" von dem BMW die Vorfahrt genommen wurde. Der Suzuki-Fahrer bremste seine Maschine ab und stürzte. Das Motorrad schlitterte im Anschluss über die Fahrbahn und einen Hang hinab, wo es auf einer Wiese zum Liegen kam. Der Fahrer rutschte ebenfalls über die Fahrbahn und prallte gegen einen Leitpfosten. Hierbei zog er sich glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu. Der Schaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des BMWs soll kurz am Fahrbahnrand angehalten und anschließend seine Fahrt fortgesetzt haben. Bei seinem Fahrzeug soll es sich vermutlich um eine Limousine neueren Baujahrs handeln. Der Fahrer wird als circa 40 bis 45 Jahre alt, bärtig und korpulent beschrieben. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 5130 an den Verkehrsdienst Weinsberg.

Heilbronn: Drei Schwerverletzte nach Unfall

Drei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend bei Heilbronn. Gegen 20.45 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Honda auf der Kreisstraße 9554 von Talheim in Richtung Horkheim unterwegs, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zunächst mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen geriet. Daraufhin übersteuerte der Fahranfänger das Auto und lenkte es stark nach links. Hier kollidierte der Honda mit mehreren Bäumen, drehte sich um 180 Grad und kam in Schräglage auf einem Flurstück zum Stehen. Eine 16-jährige Mitfahrerin und der Fahrer konnten sich nach dem Unfall selbstständig aus dem Auto befreien. Die ebenfalls 16-jährige Beifahrerin musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Alle drei Insassen wurden schwerverletzt in Krankenhäuser eingeliefert.

Heilbronn: Mit über 3,3 Promille gegen Baum gefahren

Mehr als 3,3 Promille zeigte ein Atemalkoholtest eines 44-Jährigen am Sonntagnachmittag in Heilbronn an. Gegen 14.45 Uhr wurde der Mann von Zeugen dabei beobachtet, wie er in der Werderstraße versuchte seinen Mercedes auszuparken. Hierbei ließ er zunächst mehrfach den Motor aufheulen, bewegte sein Fahrzeug immer wieder ein Stück nach vorne und bremste dann wieder ab. Anschließend verlor er die Kontrolle über den Pkw und stieß auf der anderen Seite der Fahrbahn frontal gegen einen Baum. Daraufhin setzte er den Mercedes wieder zurück und prallte gegen einen Zaun. Hier fuhr er sich fest, weshalb das Fahrzeug im Anschluss abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf circa 16.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 3,3 Promille anzeigte, musste der 44-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Brackenheim: Von Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend bei Brackenheim. Gegen 17.25 Uhr fuhr eine 72-Jährige mit ihrem Ford Fiesta auf der Haberschlachter Straße in Stockheim in Richtung Haberschlacht. Kurz vor dem Ortsausgang kam sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Ford zunächst mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Alkoholisierung der Fahrerin, weshalb im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.

Nordheim: Ohne Gurt, betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Weil ein 44-Jähriger am Samstagnachmittag nicht angeschnallt war, muss er nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Der Mercedes-Fahrer wurde gegen 16.45 Uhr in der Kappellenstraße in Nordheim wegen seines nicht angelegten Sicherheitsgurtes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten nicht nur Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest, sondern auch, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Daher musste der 44-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Gundelsheim/Bachenau: Technischer Defekt Ursache für Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am frühen Montagmorgen ein Stromkasten in Bachenau in Brand. Gegen 3.30 Uhr wurde das Feuer in der Horneckstraße bemerkt und die Feuerwehr informiert. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Flammen bereits auf die Hausfassade und mehrere Mülleimer übergegriffen. Die beiden Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr gelöscht wurde, war das Haus zunächst aufgrund der hohen Kohlenmonoxidwerte nicht mehr bewohnbar und die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Sobald sich der CO-Wert normalisiert können sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kochendorf versuchten in eine Greifvogelauffangstation einzubrechen, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagmorgen, 8 Uhr, verschafften sich der oder die Täter zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück in der Straße "Im Finkenschlag". Anschließend wurde versucht die Eingangstüre zum Gebäude aufzuhebeln. Als dies misslang versuchten der oder die Unbekannten über das angrenzende Vogelgehege in die Büroräumlichkeiten zu gelangen. Hierfür wurden die angebrachten Gitter und Planen gewaltsam von der Verankerung gerissen. Ein Betreten des Gebäudes gelang nicht. Durch die Beschädigungen an dem Gehege gelangten 12 Turmfalken, welche aufgrund von Krankheit noch pflegebedürftig waren, ins Freie und flogen davonDer verursachte Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Roigheim: Mit über zwei Promille gegen Hauswand gefahren

Mit über zwei Promille im Blut ist am Sonntagmorgen ein 22-Jähriger in Roigheim gegen eine Hauswand gefahren. Gegen 4.15 Uhr war der junge Mann mit seinem Ford Explorer auf der Bittelbronner Straße unterwegs, als er aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn abkam und mit der Hauswand kollidierte. Nach dem Aufprall setzte er sein Fahrzeug zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die durch den Knall aus dem Schlaf gerissene Besitzerin des Gebäudes konnte nur wenige Augenblicke später in den Trümmern ihrer Fassade das Kennzeichen des Ford auffinden und an die Polizei übergeben. Außerdem hinterließ der Pkw eine Ölspur, welche die Beamten zu dem verunfallten Fahrzeug führte. Auch dessen Fahrer konnte gestellt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle räumte er zunächst ein nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Aufgrund von Alkoholgeruch in der Atemluft des 22-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von über 2 Promille anzeigte, musste der junge Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Erlenbach: E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich der Fahrer eines E-Bikes am Samstagabend bei einem Unfall in Erlenbach zu. Gegen 18 Uhr fuhr eine 32-Jährige mit ihrem Audi in der Hauptstraße vom Fahrbahnrand an, um auf der Straße zu wenden. Hierbei übersah sie vermutlich den von hinten kommenden 58-jährigen Fahrradfahrer. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Audi nicht verhindern. Der Mann stürzte, prallte auf die Motorhaube und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Da er sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zuzog, musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Ilsfeld-Auenstein: Zeugen nach Einbruch gesucht

Eine unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unberechtigt Zutritt zu einer Bar in Auenstein. Zwischen Freitagabend, 22.30 Uhr, und Samstagmorgen, 6.30 Uhr hebelte der Täter zunächst die Kellertüre des Gebäudes in der Hauptstraße auf. Im Keller öffnete er gewaltsam eine weitere Türe und gelangte so in die Bar. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unbekannt. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

