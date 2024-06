POL-FR: Lörrach: Streit um Parkplatz endet in Beleidigungen, Bedrohungen und Körperverletzung

Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag, 14.06.2024 auf Samstag, 15.06.2024, versuchten Unbekannte eine Tür aufzuhebeln, um in die Lagerräumlichkeiten einer Firma in der Gewerbestraße zu gelangen. Die Tür hielt dem Versuch stand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Bereits in der Nacht vom 22.05. auf 23.05.2024 versuchten Unbekannte über ein Fenster in die Lagerräumlichkeiten zu ...

