POL-FR: Bad Bellingen: Einbruch in Pegelhaus

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 14.06.2024 bis Montag, 17.06.2024, zerstörten Unbekannte ein Fenster, um in Rheinweiler in ein Pegelhaus am Rhein zu gelangen. Aus dem Pegelhaus wurden ein Kompressor sowie ein Computer entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

