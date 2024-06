Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Ausweichmanöver endet an geparkten Pkw - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 17.06.2024, hat das Ausweichmanöver eines Autofahrers in der Hauptstraße von Lottstetten an einem geparkten Pkw geendet. Gegen 20:30 Uhr war ein 28-jähriger Autofahrer einer die Fahrbahn querenden Katze nach rechts ausgewichen und dabei mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Insgesamt dürfte sich dieser auf rund 30000 Euro belaufen.

