POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Glarnerstraße - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Am Samstag, 15.06.2024, zwischen 11 Uhr und 13.15 Uhr haben bisher noch unbekannte Täter in der Kleingartenanlage in Bahlingen am Kaiserstuhl entlang der Riegeler Straße insgesamt fünf Gartenhütten aufgebrochen. Bis auf ein kleines Beil wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die ...

