Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Strafe nicht bezahlt - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hamm (ots)

Weil er seine Strafe nicht bezahlt hatte, sitzt ein 35-Jähriger jetzt in Haft. Der Deutsche aus Brilon war 2021 wegen eines Drogenvergehens vom Amtsgericht München zu einer Geldstrafe von 450 Euro verurteilt worden. Die Strafe hatte er nicht bezahlt, weshalb ihn die Staatsanwaltschaft München I zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Als Bundespolizisten ihn am Donnerstagabend (2. November) im Hauptbahnhof Hamm kontrollierten, wurde er verhaftet. Da er die offene Geldstrafe auch jetzt nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Hamm eingeliefert.

