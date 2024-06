Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Essen auf Herd vergessen

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 17.06.2024, gegen 14.00 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Straße "Alte Stadtgärtnerei" gerufen, da dort in einem Haus ein Heimrauchmelder ausgelöst habe. Zudem könne ein Brandgeruch wahrgenommen werden. Die Feuerwehr musste sich Zutritt zur Wohnung verschaffen, da niemand zuhause war. Die Ursache für den Geruch und dem ausgelösten Rauchmelder war wohl ein auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessenes Essen, welches anbrannte. Es sei kein Sachschaden entstanden. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Einsatzzug vor Ort. Ebenfalls war vorsorglich der Rettungsdienst verständigt worden.

