POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Northeim (ots) - Northeim, Markt, Montag, 26.02.2024, 14.10 Uhr NORTHEIM (Wol) - Über 3,8 Promille gepustet. Am Montag gegen 14.10 Uhr wurde die Polizei Northeim über einen Ladendiebstahl in einer Drogerie am Markt in Northeim informiert. Ein Ladendetektiv hatte den Diebstahl von drei Parfumartikeln im Wert von knapp über 400 Euro beobachtet. Bei dem 25-jährigen Northeimer konnte zudem Atemalkoholgeruch festgestellt ...

mehr