Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.07.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Assamstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein älterer Herr kollidierte am Freitagnachmittag mit seinem Auto auf einem Assamstadter Supermarktparkplatz mit einem geparkten Wagen. Der Unbekannte fuhr gegen 15.15 Uhr mit seinem grünen Opel rückwärts aus einer Parklücke des Parkplatzes in der Straße "Am Mergentheimer Pfad". Dabei kollidierte er mit einem weißen Opel Astra, meldete den Unfall allerdings nicht dem Besitzer, sondern fuhr einfach davon. Am Astra entstanden durch den Zusammenstoß Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Fahrer des grünen Opels wird als etwa 75 bis 85 Jahre alt beschrieben. Er soll knapp 1,80 Meter groß sein, eine graue Halbglatze und einen weiß-gräulichen Bart haben. Außerdem habe der Mann eine große runde Brille getragen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Tauberbischofsheim-Distelhausen: Sitzgruppe an Grillstelle beschädigt

Eine hölzerne Sitzgruppe wurde in der Nacht auf Samstag in Tauberbischofsheim-Distelhausen von Unbekannten beschädigt. Zwischen 23 Uhr am Freitagabend und 9 Uhr am Samstagmorgen machten sich der oder die Täter an zwei Bänken und einem Tisch zu schaffen, die in der Nähe des Dittigheimer Tauberwehrs neben der dortigen Grillstelle standen. Die Möbel wurden umgeworfen wodurch die hölzernen Gegenstände teilweise auseinanderbrachen. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen nach mit rund 1.500 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden. Külsheim: Fahrradfahrer mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein Fahrradfahrer am Sonntagmittag nach einem Unfall bei Külsheim in eine Klinik gebracht. Der 55-Jährige radelte gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße 508 von Hardheim in Richtung Steinfurt, als er in einer Kurve aus unbekannten Gründen stürzte. Trotz seines getragenen Fahrradhelms erlitt der Mann schwere Verletzungen, die an der Unfallstelle zunächst von Rettungskräften versorgt wurden, bevor der Fahrradfahrer schließlich in ein Krankenhaus transportiert wurde. Ob am Fahrrad Sachschaden entstand ist derzeit nicht bekannt.

Freudenberg: Alkoholisiert mit Krankenwagen kollidiert

Unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und Drogen kollidierte eine 23-Jährige am frühen Samstagmorgen mit einem in Freudenberg geparkten Auto und einem Rettungswagen. Die junge Frau fuhr gegen kurz vor 3 Uhr in ihrem Toyota auf der Hauptstraße, als sie mit einem am Fahrbahnrand geparkten Ford zusammenstieß. Dieser wurde auf einen davor, mit eingeschaltetem Blaulicht, stehenden Krankenwagen geschoben. Wie durch ein Wunder wurde keine der Personen verletzt, die zum Unfallzeitpunkt neben dem Rettungswagen und dem Ford standen. Allerdings wurden alle drei Fahrzeuge durch den Aufprall so schwer beschädigt, dass sich die Schäden ersten Schätzungen nach wohl auf bis zu 60.000 Euro belaufen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau zuvor Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte, weshalb sie auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben musste. Ihren Führerschein konnte die Frau nicht abgeben, da sie diesen zuvor verloren hatte. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell