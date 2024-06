Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am vergangenen Sonntag versuchte ein bisher unbekannter Täter in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der Straße An der Waldwiese zu verschaffen, in dem dieser versuchte die Haustür aufzuhebeln. Der Versuch misslang, der Täter floh unerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell