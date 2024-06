Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefahrenstelle in Zetel - Gülle läuft auf die Blauhander Straße - Reinigungsarbeiten bis in die Morgenstunden

Zetel (ots)

Am 04.06.2024 erhielt die Polizei gegen 01:30 Uhr Kenntnis darüber, dass Gülle auf der Blauhander Straße mit geschätzten 10.000 bis 20.000 Litern stehen würde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Gülle aus einer Güllegrube auf die Straße floss, so dass die vollständige Fahrbahnbreite bis zu einer Höhe von bis zu zehn Zentimetern damit versehen war. Die Ermittlungen, insbesondere zur Ursache des Austritts, dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Für die Beseitigung der Gefahrenstelle war die Feuerwehr Zetel, das THW, die Straßenmeisterei Jever, der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV), ansässige Landwirte und ein externes Reinigungsunternehmen eingesetzt. Wegen der Gefahrenstelle und der anschließenden Reinigungsarbeiten war die Blauhander Straße bis in den Morgen hinein gesperrt.

