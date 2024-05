POL-PDLD: Einsatz des Tasers nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Wörth am Rhein (ots) - Gleich zweimal hat gestern am 16.05.24 ein Trickdieb in Wörth erfolgreich zugeschlagen. Der Mann hielt zunächst gegen 10.15h in der Eisenbahnstraße ein Fahrzeug an, indem er wild gestikulierte. Nachdem die Autofahrerin anhielt und das Fenster herunterdrehte, beugte sich der Mann in den Innenraum und redete etwas Unverständliches. Danach rannte er weg. Kurze Zeit später öffnete vermutlich der ...

mehr