POL-PPWP: Einbrecher richten Schaden an

Kaiserslautern (ots) - Während ihres Einkaufs in der Innenstadt ist eine Seniorin aus dem Stadtgebiet am Montag Opfer von Taschendieben geworden. Der 92-Jährigen wurde in der Mittagszeit Bargeld in vierstelliger Höhe gestohlen. Den Betrag hatte sie erst kurz zuvor von ihrem Konto abgehoben. Nach den derzeitigen Erkenntnissen nahm das Unglück zwischen 12 und 13 Uhr seinen Lauf. Nachdem die Seniorin das Geld in einer ...

mehr