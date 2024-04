Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unangenehme Urlaubs-Überraschung

Kaiserslautern (ots)

Eine unangenehme Überraschung hat ein junger Mann aus dem Stadtgebiet nach der Rückkehr aus seinem Urlaub erlebt: Als der 23-Jährige am Montagmittag nach mehrtägiger Abwesenheit erstmals wieder zu seinem Auto kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter in der Zwischenzeit in den VW Golf eingedrungen waren und den Innenraum durchwühlt hatten. Ersten Überprüfungen zufolge stahlen die Diebe den Fahrzeugschein sowie zwei Sonnenbrillen.

Den Pkw hatte der Mann an Karfreitag im Stadtteil Hohenecken in der Straße "Brunnenhübel" abgestellt. Zeugen, denen über die Osterfeiertage oder in der Woche danach verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

