POL-PPWP: Geld abgehoben - Geld gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Während ihres Einkaufs in der Innenstadt ist eine Seniorin aus dem Stadtgebiet am Montag Opfer von Taschendieben geworden. Der 92-Jährigen wurde in der Mittagszeit Bargeld in vierstelliger Höhe gestohlen. Den Betrag hatte sie erst kurz zuvor von ihrem Konto abgehoben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen nahm das Unglück zwischen 12 und 13 Uhr seinen Lauf. Nachdem die Seniorin das Geld in einer Bank in Empfang genommen hatte, legte sie den Umschlag mit den Geldscheinen in ihre Einkaufstasche und ging zu einem Supermarkt in der Fruchthallstraße. Während sie dort einkaufte, stand die Tasche in ihrem Einkaufswagen. Erst als die 92-Jährige später wieder zu Hause angekommen war und die Einkaufstasche ausräumte, stellte sie fest, dass sowohl der Umschlag als auch ihre EC-Karte verschwunden waren.

Konkrete Hinweise auf die Diebe konnte die Dame nicht geben. Sie erinnerte sich im Nachhinein lediglich an zwei Frauen, die ihr merkwürdig vorgekommen waren. Diese konnte sie allerdings nur vage beschreiben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die ebenfalls in der Mittagszeit in der Innenstadt unterwegs waren und eventuell Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-2620 entgegen.

In diesem Zusammenhang noch einmal der Hinweis: Lassen Sie Ihre Taschen niemals unbeaufsichtigt - erst recht nicht, wenn sich Wertgegenstände darin befinden! Taschen sollten am besten verschlossen und dicht am Körper getragen werden. Bei Wertgegenständen, wie in diesem Fall der Umschlag mit Bargeld, ist es noch besser, diese in Innentaschen der Kleidung zu verstauen. - Machen Sie es Dieben so schwer wie möglich, an Ihr Hab und Gut zu kommen! |cri

