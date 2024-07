Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.07.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Korpulenter BMW-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Am Samstagabend verursachte der Fahrer eines schwarzen BMWs bei Bretzfeld einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 17.30 Uhr war ein 31-Jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 2129 von Langenbeutingen kommend in Richtung Weißlensburg unterwegs, als ihm an der Kreuzung "Neudeck" von dem BMW die Vorfahrt genommen wurde. Der Suzuki-Fahrer bremste seine Maschine ab und stürzte. Das Motorrad schlitterte im Anschluss über die Fahrbahn und einen Hang hinab, wo es auf einer Wiese zum Liegen kam. Der Fahrer rutschte ebenfalls über die Fahrbahn und prallte gegen einen Leitpfosten. Hierbei zog er sich glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu. Der Schaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des BMWs soll kurz am Fahrbahnrand angehalten und anschließend seine Fahrt fortgesetzt haben. Bei seinem Fahrzeug soll es sich vermutlich um eine Limousine neueren Baujahrs handeln. Der Fahrer wird als circa 40 bis 45 Jahre alt, bärtig und korpulent beschrieben. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 5130 an den Verkehrsdienst Weinsberg.

Öhringen: Zwei Verletzte und hoher Schaden nach Unfall

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls des Fahrers, kollidierte ein Skoda Fabia am Samstag mit einem geparkten Mercedes AMG in Öhringen. Ein 62-Jähriger war gegen 11.15 Uhr gemeinsam mit seiner 59 Jahre alten Beifahrerin auf der Haller Straße in Richtung Cappel unterwegs. Dort verlor er vermutlich kurzzeitig das Bewusstsein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Skoda prallte ungebremst gegen den hochwertigen Mercedes, wodurch die beiden Insassen im Fabia leicht verletzt wurden und Sachschaden in Höhe von rund 114.000 Euro entstand. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Verletzten wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,3 Promille, weshalb dort auch eine Blutentnahme erfolgte.

Ingelfingen: Kopfüber von E-Bike gestürzt

Am Wochenende erlitt ein 54-Jähriger schwere Verletzungen, als er in Ingelfingen kopfüber von seinem E-Bike stürzte. Der Mann war gegen 23 Uhr auf der Josef-Rilling-Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der Mann kaum ansprechbar und roch deutlich nach Alkohol. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde der Mann durch Rettungskräfte zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wegen des Verdachts des Alkoholkonsums vor Fahrtantritt, wurde dort außerdem eine Blutentnahme durchgeführt.

Kupferzell: Gezielte Kontrollen auf Alkohol und Drogen

Beamte des Polizeireviers Künzelsau kontrollierten am Samstagmorgen an der Anschlussstelle Kupferzell gezielt Fahrzeuglenker zur Bekämpfung der Alkohol- und Drogendelinquenz. Dabei wurde der Fahrer eines VW Golfs gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße 19 auf Höhe Hesselbronn kontrolliert. Die Beamten bemerkten deutliche Anzeichen für den vorherigen Konsum berauschender Mittel. Ein Urintest bestätigte den Einfluss durch THC. Daher wurde der 26-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell