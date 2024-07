Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung an der CD-Kaserne

Celle (ots)

Am Mittwoch, 19.06.2024 ist es auf der Grünfläche vor der CD-Kaserne zu einer Körperverletzung gekommen. Dabei wurde ein 39jähriger Mann leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Nach bisherigen Erkenntnissen saß das spätere Opfer gegen 19 Uhr auf einer Bank vor der CD-Kaserne und telefonierte. An dem Abend fand in der CD-Kaserne eine Abifeier statt. In seiner Nähe hielten sich zwei junge Männer auf, die sich lautstark unterhielten. Er bat die beiden, etwas leiser zu sein. Einer von ihnen trat daraufhin an den Mann heran und schlug ihn ins Gesicht, sodass dieser zu Boden fiel. Der andere Mann war an der Tathandlung nicht beteiligt. Ein Zeuge der Tat beobachtete das Geschehen, machte auf sich aufmerksam, woraufhin sich die beiden Männer entfernten. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und wurde von einem RTW in ein Krankenhaus transportiert. Von dem Täter und seinem Begleiter ist nur bekannt, dass beide zirka 170 bis 175 cm groß und etwa 25 bis 30 Jahre alt sind. Bekleidet waren der Täter mit einer Jeans und einem T-Shirt. Näheres ist nicht bekannt. Die Polizei Celle bittet Zeugen der Tat, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell