POL-CE: Ferienpassaktion bei der Polizei Celle

Am Dienstag, 09.07 und Mittwoch, 10.07. wurde es voll bei der Polizei Celle. An beiden Tagen waren jeweils rund 30 Kinder im Dienstgebäude unterwegs und bekamen einen Einblick in den Alltag der Polizeiarbeit. Die jungen Besucher im Alter zwischen acht und zwölf Jahren begannen ihre Tour unter der Leitung der beiden Polizeioberkommissarinnen Cosima Bauer und Anja Heins. Cosima Bauer ist im Präventionsteam der Polizeiinspektion unter anderem für die Einbruchsschutzberatung zuständig, die im Übrigen kostenlos für alle angeboten wird. Anja Heins ist eigentlich Kontaktbereichsbeamtin für die Stadtteile Hustedt, Scheuen, Groß Hehlen, Vorwerk, Klein Hehlen, Boye, Neustadt/Heese und Wietzenbruch und vertritt momentan den Verkehrssicherheitsbeauftragten der Inspektion. Zunächst ging es zum Zellentrakt. Hier stellten die Kinder fest, dass eine Zelle alles andere als komfortabel ist und ein Aufenthalt darin nicht unbedingt erstrebenswert ist, was nicht nur an dem "fehlenden" Fernseher lag. Im Anschluss folgte eine Führung durch die Raumschießanlage; außerdem wurden die zahlreichen Ausrüstungsgegenstände sowie die Fahrzeuge der Polizei vorgeführt. Dann durften sich die jungen Besucherinnen und Besucher an einem Test-Fenster als Einbrecher versuchen und bekamen dabei einen Eindruck davon, wie wichtig es ist, Fenster und Türen beim Verlassen immer zu verschließen und diese mit einer guten mechanischen Sicherung zu versehen. Highlight an beiden Tagen war die Vorführung der Diensthunde. Zwei Kollegen und ihre beiden Schutzhunde zeigten den interessierten Kindern ihr Können und beantworteten deren zahlreiche Fragen. Cosima Bauer und Anja Heins erläuterten den Gästen auch, wie wichtig es ist, beim Radfahren einen Helm zu tragen und was ein Fahrrad alles braucht um als verkehrssicher zu gelten. Viele andere Fragen rund um den Polizeiberuf wurden nebenbei beantwortet und am Ende durften alle ihre persönliche Fingerabdruckkarte mitnehmen.

