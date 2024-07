POL-CE: Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in Hermannsburg

Celle (ots) - In der Nacht von Freitag (28.06.) auf Samstag (29.06.) kam es in Celle zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 22 Jahre alte Fahrer eines BMW befuhr gegen 01:40 Uhr die Jägerstraße in Richtung Fuhsestraße. In Höhe der Hausnummer 30 kam er bei starkem Regen und aufgrund seiner Alkoholisierung mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. ...

