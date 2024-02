Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: 19-Jähriger beraubt-Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.05.02.2024 Nr. 1

05.02./ 19-Jähriger beraubt - Zeugen gesucht

Walsrode: Am frühen Sonntag, gegen 02:45 Uhr wurde ein 19-jähriger Walsroder in der Brüggemannstraße von einer Personengruppe, bestehend aus vier bis fünf dunkel gekleideten, männlichen sowie recht groß und schlank erscheinenden Heranwachsenden angesprochen und nach Wertgegenständen befragt. Unter Vorhalt eines Messer wurde er dann aufgefordert, seine Geldbörse auszuhändigen. Die Täter entwendeten daraus das Bargeld und flüchteten. Das Opfer blieb unverletzt. Die Polizei in Walsrode bittet nun Zeugen, welche eine wie oben beschriebene Personengruppe während des Tatzeitraumes oder davor, im Innenstadtbereich von Walsrode wahrgenommen haben, sich dort unter Tel.: 05191/48640 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell