FW-GLA: Viele Brände in der Innenstadt heute Nacht

In der vergangenen Nacht ist die Feuerwehr Gladbeck zu einem Dutzend Brandeinsätze im Innenstadtbereich alarmiert worden. Von Mitternacht bis 02:00 Uhr in der Früh brannten an unterschiedlichen Stellen, zum Teil nahezu zeitgleich, Müllcontainer. Das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhinderte Schlimmeres. Insgesamt waren fünf Löschfahrzeuge im Dauereinsatz und entdeckten immer wieder neue Brandstellen. Die hauptamtliche Wache wurde hierbei vom Löschzug Süd der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Da es in letzter Zeit vermehrt zu solchen Einsätzen im Innenstadtbereich gekommen ist, geht die Polizei von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Für Hinweise aus der Bevölkerung ist die Polizei dankbar.(DA)

