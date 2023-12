Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Vier Verletzte bei Unfall auf der A2

Gladbeck (ots)

Heute wurde der hauptamtliche Löschzug der Feuerwehr Gladbeck um 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 2 alarmiert. Kurz vor dem Autobahnkreuz Bottrop kam es in Fahrtrichtung Oberhausen zu einer Kollision zweier PKW. Bei dem Unglück wurden alle vier am Unfall beteiligten Personen augenscheinlich nur leicht verletzt. Sie sind durch den anwesenden Notarzt untersucht und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert worden. Zum Unfallhergang und Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Sie hat die Ursachenermittlung aufgenommen. Da die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden musste, kam es zu einem kilometerlangen Rückstau. Der Verkehrsstau erstreckte sich teilweise bis zur Anschlussstelle Herten. (DA)

