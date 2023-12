Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Sturmtief "Zoltan" fegt durch Gladbeck - Feuerwehr im Einsatz

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Am Donnerstag, den 21.12.2023 kam es durch das Sturmtief "Zoltan" ab mittags zu einigen Einsätzen im Gladbecker Stadtgebiet für die Feuerwehr. Im gesamten Stadtgebiet sind einige Bäume umgestürzt und viele lose Äste lagen auf den Straßen. Im Süden der Stadt sind zudem Keller mit Wasser vollgelaufen. In Rentfort ist ein Baum auf die ehemalige Ev. Kirche gestürzt. Die Einsätze wurden vom Löschzug der Hauptwache sowie der Freiwilligen Feuerwehr abgearbeitet. Die örtliche Einsatzleitung musste nicht einberufen werden. Bis um 19:00 Uhr wurden von der Feuerwehr Gladbeck 10 Einsätze abgearbeitet. Aktuelle hält das Wetterereignis noch an, die Warnung des DWD besteht weiter fort. CS

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell