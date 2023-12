Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt in Mehrfamilienhaus in Dortmund-Eving - Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

In einem Mehrfamilienhaus an der Evinger Straße ist es am Dienstagabend (12. Dezember) gegen 19.10 Uhr zu einem Tötungsdelikt gekommen. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen.

Eine 63-jährige Dortmunderin wurde durch Messerstiche getötet. Die Polizei konnte noch vor Ort den 35-jährigen Sohn der Frau festnehmen.

Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

