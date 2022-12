LPI-NDH: Einbruch

Heiligenstadt (ots) - Am 23.12.2022 gegen 22:45 Uhr versuchte ein unbekannter Täter an einem Elektronikgeschäft in der Wilhelmstraße in Heiligenstadt die Schaufensterscheibe mit einem Stein einzuwerfen um sich Zugang zum Geschäft zu verschaffen. Dabei wurde die Scheibe beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,-EUR. In das Geschäft gelangte der Täter jedoch nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

