LPI-NDH: Verkehrsunfall

Dingelstädt (ots) - Durch unbekannte Täter wurde am Freitag, dem 23.12.2022 gegen 10:16 Uhr am FRewemarkt in der Steinstraße in Dingelstädt der Feueralarm ausgelöst obwohl kein Notfall vorlag. Durch die Feuerwehr konnte vor Ort kein Brand festgestellt wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de ...

mehr