Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gefährliches Überholmanöver - Zeuge gesucht

Celle. Bergen (ots)

Am Mittwoch, 03.07.2024 gegen 13:55 Uhr ist es auf der L240 zwischen Huxahl und Beckedorf zu einer gefährlichen Verkehrssituation gekommen. Der Fahrer eines Ford Mondeo befuhr die L 240 aus Huxahl kommend in Richtung Beckedorf. Hier überholte er trotz des Überholverbotes mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge und gefährdete dabei den Fahrer / die Fahrerin eines entgegenkommenden Motorrades. Diese (r) musste stark nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern. Die Polizei Bergen ermittelt nun gegen den Fahrer des Ford Mondeo wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet den Motorradfahrer / die Motorradfahrerin, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell