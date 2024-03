BPOL-HH: Lautstarke Streitigkeiten werden per Haftbefehl gesuchter Frau zum Verhängnis- Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein alkoholisierter Mann (m.34) am 03.03.2024 gegen 04.00 Uhr einer 21-jährigen Frau an einem Treppenaufgang im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn von hinten unter den Rock gefasst und an einem Oberschenkel unsittlich berührt haben. "Eine ...

mehr