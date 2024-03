BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei zur Fußballbegegnung in der 2. Bundesliga Hamburger SV - VfL Osnabrück- Bundespolizei zieht positive Bilanz-Störungsfreier Einsatz im Bahnbereich

Hamburg (ots) - Nach erstem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg gerieten zwei Männer (m.31,m.44) am 29.02.2024 gegen 22.40 Uhr am Bahnsteig im S-Bahnhaltepunkt Elbgaustraße aus noch nicht geklärten Gründen in eine lautstarke verbale Auseinandersetzung. "Laut Zeugenaussagen soll der Beschuldigte (m.31) ...

mehr