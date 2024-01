Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mann flieht aus dem Bezirkskrankenhaus

Bundespolizei stellt Entwichenen

Ansbach (ots)

Am Sonntag (14. Januar) hat sich ein 26-jähriger Syrer aus dem Gewahrsam des Bezirkskrankenhauses Ansbach entzogen. Bundespolizisten stellten den geflohen am Bahnhof Ansbach fest.

Sonntagnachmittag sah ein 26-Jähriger, die Chance aus dem Bezirkskrankenhaus Ansbach zu fliehen und entzog sich sodann dem richterlich verordneten Gewahrsam. Da vermutet wurde, er könnte sich zu Fuß zum Bahnhof begeben, wurde die Bundespolizei am Bahnhof Ansbach informiert. Diese nahmen umgehend die Fahndung nach dem Entwichenen auf und konnten diesen in einer am Bahnsteig stehenden S-Bahn antreffen. Der Flüchtige wurde kurzerhand festgenommen und an eine Streife der Landespolizei in Ansbach übergeben, um diesen wieder ins Bezirkskrankenhaus zurückzuführen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell