Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Sicherheitsdienst bedroht

Böses Erwachen in der S-Bahn Abstellung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14. Januar bedrohte ein 35-Jähriger zwei Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit im S-Bahn Betriebswerk München-Pasing. Der Mann war in der S-Bahn eingeschlafen und ist mit dem "Weckdienst" scheinbar nicht einverstanden gewesen. Gegen 1:45 Uhr befand sich der Münchner in einer S-Bahn, die in das Betriebswerk München-Pasing gefahren und dort abgestellt wurde. Eine Reinigungskraft fand ihn schlafend vor und forderte ihn auf die S-Bahn zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nach. Eine Streife der Deutsche Bahn Sicherheit übernahm den Mann am Bahnsteig. Plötzlich zückte der Deutsche unvermittelt ein Multitool, entfaltete dies und führte in der Luft mehrere Stichbewegungen in Richtung des 25-jährigen syrischen und 29-jährigen deutschen Sicherheitsdienstmitarbeiters aus, verfehlte sie jedoch. Der Mann konnte von den beiden beruhigt werden. Daraufhin setzte er sich auf den Boden und wartete auf eine zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife. Der Mann wurde zur Wache der Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof gebracht. Eine Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen brachte mehrere gefährliche Gegenstände wie Teppichmesser, Taschenmesser und ein Kubotan zum Vorschein, die allesamt sichergestellt wurden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Bundespolizei führt Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der 35-Jährige seinen Heimweg antreten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell