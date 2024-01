Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Ladendetektive beenden Diebstahlswoche

Festnahme im Hauptbahnhof Nürnberg

Nürnberg (ots)

Am Freitag (12. Januar) hat ein 36-jähriger Moldauer Parfüms aus einem Drogeriegeschäft im Hauptbahnhof Nürnberg entwendet. Die Ladendetektive erkannten den Wiederholungstäter und verfolgten diesen durch den Bahnhof in Richtung U-Bahn. Dort konnte der Dieb durch eine Streife der Landespolizei festgenommen werden. Die Bundespolizei ermittelt.

Freitagmorgen erkannten Ladendetektive eines Drogeriegeschäfts im Hauptbahnhof Nürnberg einen Mann wieder, welcher bereits in den Tagen davor zur gleichen Uhrzeit mehrere Parfüms in der Drogerie gestohlen hatte, und informierten die Bundespolizei. Als der 36-Jährige das Geschäft erneut mit Diebesgut verließ, nahmen die Detektive die Verfolgung durch den Bahnhof auf. Im Bereich der U-Bahn wurde eine Streife der Landespolizei auf den fliehenden Dieb aufmerksam und nahmen ihn fest. Die Diebesbeute konnte nicht mehr beim Täter aufgefunden werden, jedoch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Diese wurde durch die Landespolizei Bayern sichergestellt. Eine Zeugin teilte den Bundespolizisten mit, dass die Beute im Gleisbett liege. Nach einer kurzen Gleissperrung konnte die entwendete Ware aus dem Gleisbett geborgen werden. Beim Wurf in die Schienen ging eines der Parfümflaschen zu Bruch. Wo sich die restlichen entwendeten Parfüms befinden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf über 1.800 Euro. Anhand des aufgezeichneten Videomaterials in der Drogerie konnten alle Diebstahlshandlungen - insgesamt an fünf Tagen - dem Moldauer zweifelsfrei zugeordnet werden. Der Wiederholungstäter wurde dem Amtsgericht Nürnberg vorgeführt und bleibt bis zur Hauptverhandlung in Untersuchungshaft.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung ein.

