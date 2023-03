Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verteilerkasten überfahren und gegen Baum geprallt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Eine 83 Jahre alte Frau hat am Donnerstag (30.03.2023) mit ihrem Mercedes in der Böblinger Straße einen Stromverteilerkasten umgefahren und ist gegen einen Baum geprallt. Die Seniorin wollte gegen 11.20 Uhr mit ihrer B-Klasse vom Parkplatz eines Discounters in Stuttgart-Heslach nach rechts in Richtung Südheimer Platz abbiegen. Dabei fuhr sie aus unbekannten Gründen über den Gehweg, überfuhr einen Stromverteilerkasten und prallte gegen einen Baum. Als Folge sind derzeit mehrere umliegende Firmen ohne Strom. Der Schaden kann deshalb noch nicht beziffert werden. Die 83-Jährige zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu, die vor Ort von Rettungskräften versorgt wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

