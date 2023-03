Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Rollerfahrer ist am Mittwochnachmittag (29.03.2023) nach einem Zusammenstoß mit einem BMW in der Eschenauer Straße geflüchtet. Der Unbekannte fuhr kurz vor 17.00 Uhr die Schozacher Straße entlang und bog nach rechts in die Eschenauer Straße ab. Dort stieß er mit dem BMW M1 eines 42-jährigen zusammen, der ihm entgegenkam. Anschließend flüchtete der Rollerfahrer in unbekannte Richtung. Der Roller war schwarz und hatte keine Kennzeichen. Der Fahrer war höchstens 30 Jahre alt und groß. Er trug keinen Helm und hatte eine Dose eines Energy-Drinks in der Hand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell